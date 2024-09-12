Литва анонсировала приобретение для Украины партии вооружения: о чем идет речь

Литва рассматривает возможность приобретения для Украины ЗРК малого радиуса дальности. Результат обсуждений должен быть уже 2-3 недели.

Об этом заявил президент Литвы Гитанаса Науседу в медах пресс-конференции с участием президентом Украины Владимира Зеленского.

"Мы изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО. Надеюсь, что в течение двух-трех недель будет положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Украина получит 10 млн. евро от Литвы в поддержку дальнобойных возможностей. В частности, речь идет об украинских ракетах-дронах "Паляница", которые впервые применили 24 августа.

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