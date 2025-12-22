Литва передала Украине оборудование для ТЭС: операция длилась почти год

Евросоюз передал Украине оборудование целой ТЭС / © Associated Press

Украина получила полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы. Передача продолжалась 11 месяцев и включала 149 поставок общим весом 2399 тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Было доставлено, в частности, 40 негабаритных грузов, среди которых чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.

«Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов. Эта логистическая операция была скоординирована через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM)», — говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.

Ранее сообщалось, что правительство Украины до 24 декабря обеспечит перенаправление в 1 ГВт высвобожденной электроэнергии на нужды населения.

Кроме того, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением генерации, поврежденной атаками врага, и наращиванием индивидуального поколения, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение на праздники.