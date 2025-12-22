- Дата публикации
Литва передала Украине оборудование для ТЭС: операция длилась почти год
Европейская комиссия организовала масштабную логистическую операцию по передаче Украине оборудования полноценной тепловой электростанции из Литвы.
Украина получила полный комплект оборудования для тепловой электростанции из Литвы. Передача продолжалась 11 месяцев и включала 149 поставок общим весом 2399 тонн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Было доставлено, в частности, 40 негабаритных грузов, среди которых чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый.
«Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов. Эта логистическая операция была скоординирована через механизм гражданской защиты ЕС (UCPM)», — говорится в сообщении ведомства.
На сегодняшний день общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины включала доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов через механизм UCPM.
Ранее сообщалось, что правительство Украины до 24 декабря обеспечит перенаправление в 1 ГВт высвобожденной электроэнергии на нужды населения.
Кроме того, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением генерации, поврежденной атаками врага, и наращиванием индивидуального поколения, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение на праздники.