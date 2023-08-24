Литва предоставит Украине очередной пакет военной помощи: какова его сумма

Так, Литва предоставит Украине очередной пакет военной поддержки. Общая сумма – 41 миллион евро.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже исчисляется миллионами боеприпасов и тысячами единиц оружия, а полученная отдача – это ценные уроки, полученные и укрепленная оборона Литвы. Литва продолжает бесперебойную поддержку Украины, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости", – заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Что войдет в пакет

По информации ведомства, в пакет войдут:

боеприпасы Carl Gustaf;

винтовки;

радары морского наблюдения;

боеприпасы калибра 5,56 мм;

генераторы;

средства борьбы с дронами;

ракетные комплексы NASAMS

Только за первые семь месяцев этого года Литва передала нашему государству: вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.

"Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также принимают участие в операции "Интерфлекс", во время которой вместе с другими союзниками НАТО учат Украинские солдаты тонкости боя ", – говорится в сообщении.

Кроме того, раненые в боях украинские солдаты поправляются в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.

Общий объем военной помощи Украине с начала войны уже превысил полумиллиарда евро.

Напомним, Литва присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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