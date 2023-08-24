Литва предоставит Украине очередной пакет военной помощи: какова его сумма

Страна остается мощным союзником нашего государства в борьбе с российским агрессором.
Так, Литва предоставит Украине очередной пакет военной поддержки. Общая сумма – 41 миллион евро.
Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.
"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже исчисляется миллионами боеприпасов и тысячами единиц оружия, а полученная отдача – это ценные уроки, полученные и укрепленная оборона Литвы. Литва продолжает бесперебойную поддержку Украины, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости", – заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Что войдет в пакет
По информации ведомства, в пакет войдут:
- боеприпасы Carl Gustaf;
- винтовки;
- радары морского наблюдения;
- боеприпасы калибра 5,56 мм;
- генераторы;
- средства борьбы с дронами;
- ракетные комплексы NASAMS
Только за первые семь месяцев этого года Литва передала нашему государству: вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.
"Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также принимают участие в операции "Интерфлекс", во время которой вместе с другими союзниками НАТО учат Украинские солдаты тонкости боя ", – говорится в сообщении.
Кроме того, раненые в боях украинские солдаты поправляются в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.
Общий объем военной помощи Украине с начала войны уже превысил полумиллиарда евро.
Напомним, Литва присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.
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