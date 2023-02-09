Литва предоставляет Украине почти четыре десятка зенитно-ракетных комплексов для борьбы с дронами

Принято решение обучать не операторов этих зенитных установок, а подготовить именно инструкторов, которые будут обучать военных в Украине.

Литва предоставляет Украине 36 зенитно-ракетных комплексов.

Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге, отвечая на вопрос о помощи Украине по предоставлению систем защиты от иранских дронов-камикадзе.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", – сказал литовский министр.

В свою очередь Резников отметил, что 36 ЗРК Литва уже предоставляет.

По словам главы украинского оборонного ведомства, было принято решение обучать не операторов этих зенитных установок, а подготовить именно инструкторов, которые будут обучать военных в Украине.

"Это такой важный аспект – модернизация подготовки", — подчеркнул Резников.

Напомним, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что новое наступление россиян уже началось. Вражеские войска уже активизировались в Луганской области на линии Сватово — Кременная.

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