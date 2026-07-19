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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1080
Время на прочтение
1 мин

Ливень накрыл сразу два города — улицы пошли под воду, автомобили поплыли (видео)

Сильные дожди повлекли за собой подтопление в Тернополе и Хмельницком. Вода затопила дороги, а движение транспорта в отдельных районах усложнилось.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ливень накрыл сразу два города — улицы пошли под воду, автомобили поплыли (видео)

Непогода в Украине / © Unsplash

Вечером 19 июля сильные дожди повлекли за собой подтопление в Тернополе и Хмельницком. Из-за интенсивных осадков отдельные улицы оказались под водой, что затруднило движение транспорта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи соцсетей.

На опубликованном видео видно, что на некоторых участках дороги превратились в потоки воды. Автомобили вынуждены двигаться на низкой скорости, а в отдельных местах вода частично затопила проезжую часть.

Информация о пострадавших или масштабных повреждениях пока не поступала.

Погода в Украине — что известно о непогоде

Синоптики ранее предупреждали, что из-за прохождения атмосферного фронта в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами — сильные ливни, град и шквалы.

Пока официальные службы не сообщали о серьезных последствиях непогоды в Тернополе и Хмельницком. Информация уточняется.

Ранее стал известен перечень областей, которые накроет ненастье уже 20 июля. Именно в начале новой недели украинцев ожидает неустойчивая погода.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1080
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