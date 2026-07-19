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- Украина
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Ливень накрыл сразу два города — улицы пошли под воду, автомобили поплыли (видео)
Сильные дожди повлекли за собой подтопление в Тернополе и Хмельницком. Вода затопила дороги, а движение транспорта в отдельных районах усложнилось.
Вечером 19 июля сильные дожди повлекли за собой подтопление в Тернополе и Хмельницком. Из-за интенсивных осадков отдельные улицы оказались под водой, что затруднило движение транспорта.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи соцсетей.
На опубликованном видео видно, что на некоторых участках дороги превратились в потоки воды. Автомобили вынуждены двигаться на низкой скорости, а в отдельных местах вода частично затопила проезжую часть.
Информация о пострадавших или масштабных повреждениях пока не поступала.
Погода в Украине — что известно о непогоде
Синоптики ранее предупреждали, что из-за прохождения атмосферного фронта в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами — сильные ливни, град и шквалы.
Пока официальные службы не сообщали о серьезных последствиях непогоды в Тернополе и Хмельницком. Информация уточняется.
Ранее стал известен перечень областей, которые накроет ненастье уже 20 июля. Именно в начале новой недели украинцев ожидает неустойчивая погода.