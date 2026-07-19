Непогода в Украине / © Unsplash

Реклама

Вечером 19 июля сильные дожди повлекли за собой подтопление в Тернополе и Хмельницком. Из-за интенсивных осадков отдельные улицы оказались под водой, что затруднило движение транспорта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пользователи соцсетей.

На опубликованном видео видно, что на некоторых участках дороги превратились в потоки воды. Автомобили вынуждены двигаться на низкой скорости, а в отдельных местах вода частично затопила проезжую часть.

Реклама

Дата публикации 21:30, 19.07.26 Количество просмотров 31 Украину накрыла непогода: города оказались под водой

Информация о пострадавших или масштабных повреждениях пока не поступала.

Погода в Украине — что известно о непогоде

Синоптики ранее предупреждали, что из-за прохождения атмосферного фронта в ряде областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами — сильные ливни, град и шквалы.

Пока официальные службы не сообщали о серьезных последствиях непогоды в Тернополе и Хмельницком. Информация уточняется.

Ранее стал известен перечень областей, которые накроет ненастье уже 20 июля. Именно в начале новой недели украинцев ожидает неустойчивая погода.

Реклама

Новости партнеров