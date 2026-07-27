Ливни, град и штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности 28 июля

Синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных условиях 28 июля / © ТСН

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Во вторник, 28 июля, над Украиной пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые дожди, шквальный ветер и понижение температуры.

Подробнее о погоде — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко отмечает, что 28 июля в Украину придет холодный атмосферный фронт. В ближайшую ночь и завтра утром ожидаются грозовые дожди, которые пройдут на западе, севере, в центре и в южной части страны. На востоке страны сохранится сухая погода.

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«А вот днём дожди, смещающиеся в восточном направлении, ожидаются на Левобережье. Карта. Особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +20 до +24 градусов тепла, на юге и юго-востоке будет несколько теплее — от +25 до +28 градусов выше нуля.

Диденко прогнозирует в столице 28 июля грозовые дожди ночью и утром, днём осадков не ожидается. Температура воздуха днем снизится до +22 градусов тепла. При этом синоптик отмечает, что жара в Украину придет в начале августа.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в связи с прохождением атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут грозы, местами сопровождающиеся сильными ливнями, градом и шквалами.

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Но уже со среды дожди начнут стихать, уступая место постепенному потеплению. Следует ожидать сухой погоды, за исключением северных регионов, где днем еще возможны кратковременные грозы. Ночная температура составит от +9 до +14, на юге и в Крыму — до +20. Днем воздух прогреется до +22…+27, а на юге и в Закарпатье столбики термометров достигнут +29…+31.

В начале августа в Украину придет настоящая жара из-за притока горячих воздушных масс из Центральной Европы, а температура воздуха поднимется до +38 градусов тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань также отмечает, что в ближайшую ночь и в первой половине 28 июля, с запада на восток Черкасскую область будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявится дождями различной интенсивности, а активные грозовые явления местами будут сопровождаться градом и шквалами.

«Порывистый ветер, сменивший направление на северное, принесет в наш регион свежесть, температура снизится: ночью 14–19°, днем 22–27°», — прогнозирует Постригань.

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Какая погода ожидается в Украине 28 июля

По данным Украинского гидрометцентра, 28 июля в Украине будет облачно с прояснениями.

Почти на всей территории пройдут кратковременные дожди с грозами, а в центральных, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами выпадут значительные осадки. Лишь на востоке и юго-востоке страны ночью будет без осадков.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Днём в западных областях возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов тепла (в западных регионах +10…+15 градусов тепла), днём столбики термометров покажут +21…+26 градусов выше нуля, а на юго-востоке температура поднимется до +29.

Погода в Украине 28 июля / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что днем в северо-восточных, большинстве центральных, а также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы коммунальных, энергетических, строительных предприятий и движения транспорта. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в нескольких областях Украины 28 июля / © Укргидрометцентр

Одновременно синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности: в период с 28 по 30 июля он сохранится в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Херсонской областях и в Крыму.

В нескольких регионах Украины 28 июля сохранится чрезвычайный уровень опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 28 июля будет облачно с прояснениями. Также синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18, днём ожидается от +21 до +26. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 28 июля погодубудет определять северо-восточная окраина антициклона над Европой, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Днем осадков не ожидается.

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Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: днём местами по области и в городе будут порывы западного ветра со скоростью 15–20 м/с, ночью местами грозовые дожди. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 28 июля ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдут кратковременные дожди с грозами.

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Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с; во время грозы местами возможны порывы 15–17 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +16 до +21 градуса тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В Одессе ночью столбики термометров будут показывать от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +20 до +21 градуса тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области синоптики прогнозируют на 28 июля облачную погоду с прояснениями.

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Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем синоптики прогнозируют дожди, местами сильные и с градом.

В целом ветер будет южным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 28 июля: днём 28 июля по области ожидается гроза, местами град. Также метеорологи прогнозируют порывы ветра в Харьковской области до 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают о непогоде в Харьковской области 28 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

На 28 июля в Днепропетровской области и городе Днепр синоптики прогнозируют переменную облачность и сложные погодные условия. Ночью в регионе местами пройдет кратковременный дождь при температуре +13…+18 градусов тепла, тогда как в самом областном центре будет сухо, а столбики термометров покажут +17…+19 градусов тепла.

Наибольшая непогода ожидается в дневные часы: в области и городе прогнозируются грозы, сильные дожди и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Жителям следует быть готовыми к порывам ветра и шквалам до 15–20 м/с, а в отдельных районах возможен град.

Несмотря на осадки, днём в Днепре температура воздуха поднимется до +22–+24 градусов тепла, а по области температура составит от +22 до +27 градусов тепла.

В связи с прогнозируемыми метеорологическими явлениями в регионе объявлено штормовое предупреждение. Для Днепра и большинства районов области введен первый (желтый) уровень опасности из-за гроз, шквалов и сильного дождя с количеством осадков 15–49 мм. Впрочем, местами по области стихия может усилиться до второго (оранжевого) уровня, поскольку локально ожидаются сильные ливни до 50–79 мм и град диаметром до 19 мм.

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Синоптики предупреждают о непогоде в Днепропетровской области 28 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать украинцам в августе.

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