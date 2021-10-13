Ливни и туман: в ГСЧС предупредили о сложных погодных условиях

Осадки днем и ночью ожидаются почти во всех регионах Украины.
Ночью и утром 13 октября в западных областях Украины ожидается туман. Из-за этого видимость на дорогах упадет до 200-500 метров.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Из-за прогнозируемых ливней в ряде регионов спасатели также объявили "желтый" уровень опасности.
"В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь (I уровень опасности, "желтый"), — говорится в сообщении.
Синоптики говорят, что в большинстве регионов Украины 13 октября пройдут дожди, температура днем — от 8 ℃.