Ливни и туман: в ГСЧС предупредили о сложных погодных условиях

Ливни и туман: в ГСЧС предупредили о сложных погодных условиях

Осадки днем и ночью ожидаются почти во всех регионах Украины.

Ночью и утром 13 октября в западных областях Украины ожидается туман. Из-за этого видимость на дорогах упадет до 200-500 метров.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Из-за прогнозируемых ливней в ряде регионов спасатели также объявили "желтый" уровень опасности.

"В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь (I уровень опасности, "желтый"), — говорится в сообщении.

Синоптики говорят, что в большинстве регионов Украины 13 октября пройдут дожди, температура днем — от 8 ℃.

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