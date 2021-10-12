Ливни и утренние туманы: спасатели предупредили украинцев о резком изменении погоды

Ливни и утренние туманы: спасатели предупредили украинцев о резком изменении погоды

Непогода затронет все области.

Украинцев предупреждают о тумане и дождях в течение ближайших суток, 13 октября.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины.

Так, согласно сообщению спасателей, туман с видимостью 200-500 м ожидается утром и ночью 13 октября в западных областях.

Также в течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь. В связи с осадками спасатели объявили I уровень опасности, "желтый".

В то же время, по данным Укргидрометцентра, дожди 13 октября ожидаются на всей территории Украины. В Киеве днем также будет дождь, температура днем максимум 14 градусов тепла, ночью — от 3 до 5 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, 12 октября на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал снег. Также на высокогорье температура воздуха опустилась до -1 °С.

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Погода в Украине: уже сегодня будет дождить в западных регионах

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