Ливни и жара до + 33 °С: синоптик рассказала о погоде в Украине на Ивана Купала

Ливни и жара до + 33 °С: синоптик рассказала о погоде в Украине на Ивана Купала

Погода на Ивана Купала в Киеве будет жаркой.

Погода в Украине на Ивана Купала, 7 июля, будет дождливой, вызванной антициклоном Kornelieke. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ливни, шквальный ветер и даже град. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозу синоптика, заливать завтра будет Юг, Восток и Центр. На остальной территории возможны кратковременные дожди.

"В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет кратковременные дожди с грозами в западных областях. Однако в ночь на Ивана дожди вероятные только в южной части, восточных и центральных областях. Северная часть Украины будет завтра без дождей", — рассказала она.

Так, Диденко прогнозирует в среду, 7 июля, температуру воздуха до +33 градусов. Но на юге будет прохладнее, там максимум обещают +28 градусов.

В Киеве в ночь на 7 июля предполагается + 18 + 20 градусов. А днем в столице будет солнечно и жарко, столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

В конце текущей недели на всей территории Украины установится сухая погода и жара будет усиливаться. К концу этой недели прогнозируют до +34 градусов.

"В дальнейшем антициклон таки додавить своим авторитетом — дожди с Украиной вытеснит, жара усилится", — добавила Диденко.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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