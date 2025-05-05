Ливни, похолодание и мокрый снег: прогноз погоды на неделю, 5-11 мая

В Украину возвращается похолодание / © Associated Press

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В ближайшие дни Украину накроют осадки, а в некоторых регионах ожидается резкое похолодание.

Прогноз погоды в Украине на несколько дней обнародовал метеоролог Игорь Кибальчич.

Понедельник, 5 мая

Погода в понедельник принесет в большинство регионов небольшие осадки. В Одесской области может ударить гроза. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+12, дневная — +17…+23. Холоднее будет в западных и северных регионах: +10…+15.

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Вторник, 6 мая

Во вторник дожди — по всей Украине, кроме крайнего юго-востока и Крыма. На западе и севере ожидаются ливни и возможны грозы. Ночью в западных и северных областях термометр будет показывать +3…+8, днем ртутная колонка не будет подниматься выше +13. На остальной территории страны до +13 будет в ночное время, днем +15…+20, на юге и юго-востоке: +21…+26.

Среда, 7 мая

В среду большинство регионов осадки будут обходить, небольшие дожди возможны только ночью на севере и востоке. Ночная температура будет +7…+12 градусов, на севере и западе прохладнее: +2…+7. Днем будет прогреваться до +13…+18, на крайнем юге: +17…+22.

Четверг, 8 мая

На Одесчине и Прикарпатье ночью, а в южных и центральных регионах днем будут идти дожди, местами значительные. На остальной территории относительно сухо. Ночь в северных и западных регионах принесет похолодание от +1 до +6 градусов, а на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3. Днем прогреется до +9…+14. В других областях в ночное время температура будет колебаться от +6 до +11, днем +14…+19.

Пятница, 9 мая

9 мая прольются дожди в юго-восточных, западных и Одесской областях, а в Карпатах — с мокрым снегом. Самые сильные дожди возможны местами на западе.

Ночью на севере и западе снова ожидается похолодание до +1…+6 и заморозки 0…-3 на поверхности почвы, днем прохладнее +8…+13. На остальной территории ночная температура будет в пределах +5…+10, дневная — +13…+18, на полуострове Крым до +21 градуса.

Суббота, 10 мая

Первый выходной отметится дождями на юге, западе и в центре, в западных областях осадки местами будут значительными. Ночь на западе и севере станет теплее — от +2 до +7, днем — от +8 до +13. В других областях ночью +6…+12, в дневное время +14…+19.

Воскресенье, 11 мая

В воскресенье дожди накроют большинство территории Украины, существенных осадков не увидят только жители северных областей. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +2…+10, дневная +13…+18, на западе и в центре +8…+13.

Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.