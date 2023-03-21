"Лиза – молодец": в Сети распространяется флешмоб в поддержку девушки со скакалкой, которую осудила женщина (видео)

Девушка из Ивано-Франковска стала известна после того, как обнародовала видео со скакалкой.

Пользователи Сети запустили флешмоб "лизамолодец" в поддержку 19-летней Лизы из Ивано-Франковска, прыгавшей через скакалку, однако к ней стала приставать женщина, которая в агрессивной форме попросила ее уйти. На вопрос девочки – почему, женщина сказала, что ей мешает скакалка.

Однако украинцы решили поддержать девушку и инициировали флешмоб "лизамолодец" в социальных сетях.

Под хештегом #лизамолодец украинцы публикуют сообщения, добавляя видео, где они прыгают через скакалку.

Девушку поддержали блоггеры, устроившие в ее дворе своеобразный флешмоб с прыжками на скакалке.

Также, по словам журналистки Анны Рабалки, вопросом безосновательного хейта Лизи уже прониклись: полиция, народный депутат, главы громад, журналисты и активисты.

Скандал в Ивано-Франковске из-за прыжков на скакалке

В Ивано-Франковске разразился скандал. Во дворе между многоэтажками женщина начала задевать девочку Лизу из-за того, что та прыгала там на скакалке.

Девушка объяснила, что пришла на это место, ведь у ее подъезда – парковка, а на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в той школе. Старшая женщина назвала девочку "соплячкой невоспитанной" и "г**ном паршивым".

Спор длился несколько минут. За это время за ребенка неоднократно заступались очевидцы. Пользователи Сети поддержали девочку и отметили, что ее тактичность и воспитанность вызывает уважение.

Однако в учебном заведении, где учится Лиза, ее не поддержали, более того, ей приказали удалить скандальное видео с TikTok и Instagram и запретили общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии на эту тему.

Читайте также: