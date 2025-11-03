"Лизнула темную жидкость": женщина потеряла двух сыновей после глотка загадочного "сока"

Больница / © pixabay.com

Трагический случай отравления неизвестным веществом произошел в селе Домашлин Корюковского района, Черниговская область, унеся жизни двух мужчин. Их 68-летняя мать, Надежда Бабко, выжила и находится в реанимации областной больницы с тяжелым поражением почек.

Об этом пишет Вестник Ч.

Инцидент произошел около 11 октября, когда Надежда Бабко с сыновьями, 40-летним Александром и 37-летним Михаилом нашли в своем доме несколько бутылок из-под гранатового сока с темной жидкостью. Предполагают, что их могли покинуть военные.

Семья допустила, что это сок. Одну бутылку они даже подарили живущей по соседству сестре Надежды. Но та отказалась пить, поскольку жидкость была налита «под сам горлышко, не так, как в магазине продается». Вечером Александр, Михаил и их мать решили попробовать содержимое бутылки. На следующий день им стало плохо.

Александр умер до приезда скорой. Михаил и Надежда были госпитализированы в Корюковскую больницу, где Михаил также умер. Надежда Бабко перевезли в черниговскую областную больницу. Надежда Бабко, на попечении которой находятся двое внуков (дети покойной дочери), была госпитализирована 18 октября.

Врач-нефролог Александр Красавин оценивает ее состояние как стабильно тяжелое. У женщины начали отказывать почки, и ей нужен гемодиализ. Врач считает, что Надежду спасло то, что она лишь «лизнула немного» кисло-сладкую темную жидкость, в отличие от сыновей.

«Состояние понемногу улучшается. Когда привезли, совсем не мочилась… Сейчас появился диурез. Есть надежда, что почки заработают самостоятельно», — отметил Красавин.

Он добавил, что полное восстановление может занять до трех месяцев, или же пациентке может потребоваться пожизненный гемодиализ.

«Мы берем анамнез со слов пациента. А она ничего конкретного не сказала. Точнее: „Лизнула темную кисло-сладкую жидкость“. Полицейские это вещество должны брать на анализ. Но столько времени прошло, нам никто не сообщил, что это такое. Самое главное, что она выжила», — отметил врач.

Врач-нефролог также отметил, что часто сталкивается с пациентами, отравившимися неизвестными веществами, например тормозной жидкостью или антифризом, из-за их содержания спирта или ошибочного восприятия.

