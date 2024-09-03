Lobby X запускает карьерное консультирование для ветеранов

На консультирование приглашают не только тех, кто знает, чем хочет заниматься после службы, но и тех, кто не понимает, куда двигаться дальше в профессиональной сфере.

Социальное предприятие Lobby X, занимающееся, в частности, рекрутингом в Силы безопасности и обороны, запускает новое направление по работе с ветеранами. Карьерные консультанты будут оказывать ветеранам поддержку на пути к трудоустройству и поиска профессионального призвания после службы.

Об этом идет речь на сайте Lobby X.

В рамках карьерного консультирования ветеранам будут помогать составить резюме с учетом навыков с военной службы, подготовиться к собеседованию, создать профиль на LinkedIn, подобрать вакансии у работодателей, адаптирующих свои условия труда к нуждам ветеранов.

На консультирование приглашают не только тех, кто знает, чем хочет заниматься после службы, но и тех, кто не понимает, куда двигаться дальше в профессиональной сфере. Ветеранам помогут подсветить их сильные стороны, расскажут о карьерных и учебных возможностях, которые предлагают общественные организации, государство и бизнес, и поддержат поиск профессионального призвания.

“За период службы у военных могут изменяться приоритеты, ценности, жизненные обстоятельства. Эти личностные изменения влияют на то, где и как люди хотят реализовать себя после службы. К нам уже обращаются ветераны, которые хотят быть полезными, делать то, что немаловажно, реализовывать свои мечты о собственном деле. Мы будем поддерживать ветеранов и ветеранок на пути поиска сродного труда», – рассказала Ольга Бандривская, руководитель военного департамента Lobby X.

Платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X уже 8 лет занимается рекрутингом в государственных, общественных и корпоративных секторах. Компании, которые пользовались их услугами, обращаются к ним с поиском кандидатов-ветеранов, говорит Владислав Грезев, основатель социального предприятия.

По его словам, Lobby X станет местом встречи работодателей с ветеранами, которые, в частности, из-за них нашли работу в армии.

"Через нас проходят тысячи людей, которым мы помогаем найти свое место в армии. И эти же люди после завершения службы смогут обратиться к нам за поддержкой в поиске себя в гражданской жизни. Мы хотим, чтобы военные видели, что мы уже готовимся к их возвращению". и готовы оказать поддержку, когда им это потребуется ”, – Владислав Грезев.

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