Лобовое столкновение грузовиков: в Одесской области произошла смертельная авария

В результате ДТП один человек погиб, еще один – травмирован.

ДТП произошло на трассе "Одесса-Рени", близ города Татарбунары.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением, наехал на островок безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовым автомобилем DAF.

Водитель первого грузовика от полученных травм погиб на месте. Второго водителя доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и назначения ряда экспертов.

Ранее стало известно, что в Винницкой области авто сбило насмерть двух парней 19 и 20 лет.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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