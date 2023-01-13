Лобовое столкновение: в Житомирской области погиб водитель в ДТП, которое он сам устроил (фото)

Один из водителей выехал на полосу встречного движения.

На автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Вересов Житомирского района, автомобиль Chery столкнулся с Mercedes, в результате чего погиб 54-летний водитель первого авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery Jaggi 54-летний житель Хорошевской громады, двигаясь в направлении г. Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 40-летнего жителя Киевщины, который двигался в направлении Ровно. В результате ДТП водитель Chery Jaggi от полученных травм погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что в Черкасской области автомобиль упал в воду, водитель не выжил.

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