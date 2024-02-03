Логический финал жизни: российский военный записал последнее видео перед смертью

Так бывает, когда идешь на чужую землю присваивать то, что тебе не положено, и совершать геноцид украинцев.

Оккупант с позывным "Друид", любивший вести телеграм-канал о войне, наконец отправился в ад. Очередная боевая задача, которую россиянин выполнял на Донбассе, стала для него последней.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Жалкий оккупант успел записать и выложить видео перед финалом своей никчемной жизни.

Российский военный записал последнее видео перед смертью

Как отметил журналист, на днях раньше "Друид" чудом спас свою "шкуру" от налета украинских дронов. Впрочем, он нашел свой конец во время штурма оккупационных войск под Новомихайловкой, Донецкая область.

"Перед путешествием в ад "Друид" успел записать видео для своего ТГ-канала. На этих кадрах он готовится к отправке на свою последнюю боевую задачу", — пишет Бутусов.

Ранее говорилось, что потери армии РФ на фронте бьют все рекорды.

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