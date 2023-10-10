"Логическое продолжение": Данилов спрогнозировал, какие последствия будет иметь война в Израиле для Украины

Израильские события со всей наглядностью показывают, что войну за демократию нельзя ограничивать только Украиной, говорит Данилов.

Террористическая атака на Израиль 7 октября не случайность, а логическое продолжение войны объявленной авторитаризмом в системе, созданной Западом, ее правилам и ценностям.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, безнаказанное зло – это зло, сила которого будет постоянно расти вместе с его наглостью. Данилов говорит, что враг, которого не уничтожили, расценит это как слабость и обязательно вернется.

"Трагедия Израиля помогает миру наконец-то понять, с чем он столкнулся, и по новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России", — подчеркнул он.

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В частности то, что раньше могло казаться как проявление локальной агрессии и регионального конфликта в случае украинской войны, сейчас выглядит как системная попытка переписать принципы мирового существования.

Израильские события со всей наглядностью демонстрируют, что войну за демократию нельзя ограничивать только Украиной, это касается всего мира. Более того, становится понятным важность фактора времени. Промедление, нерешительность, неправильно понятое миротворчество и, как следствие, полурешение и полумеры что создают все необходимые условия для расползания агрессии и насилия, умножают мировое зло", — сообщил Данилов.

Россия стала сигналом для авторитарного реванша

Россия, которая вследствие свойственной ей темности и дикости стала фронтменом стран, стремящихся к авторитарному реваншу, должна понести показательное наказание и получить такое поражение, которое стало бы надежным предохранителем для других желающих бросить вызов демократии. "Глобальная ось зла" сформирована и вынуждена проявиться.

"Поэтому события 7 октября должны катализировать процессы ускорения принятия решений предоставления Украине ресурсов, необходимых для победы, в противном случае войны и искусственно разгоревшиеся конфликты будут распространяться со скоростью лесного пожара до тех пор, пока мир не погрузится во мрак Третьей мировой. Пока есть возможность изолировать основного поджигателя", — считает секретарь СНБО.

На фоне этого становится четким и понятным кто враг, какую опасность он несет, и в чем смысл борьбы и расходов.

"Те, кто носится как с писаной сумкой с надоевшим тезисом о "Сумерках Европы", должны помнить, что в этом цикле всегда и обязательно наступает новый рассвет", — подчеркнул Алексей Данилов.

Ранее мы сообщали, что война в Израиле пока косвенно затронула Украину, но впоследствии последствия могут быть более негативными.

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