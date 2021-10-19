Локдаун готовятся ввести еще в 4 областях Украины: какие регионы в опасности

"Красная" зона карантина в Украине может расшириться.
В Украине к уже пяти "красных" областям могут добавиться еще четыре региона. Усилить ограничения там могут уже на этой неделе.
Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, войти в "красную" зону могут Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области. Например, именно Харьковщина периодически показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее его пока удается сбивать.
"Уже 5 регионов пошло к красному уровню эпидопасности, еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", — прокомментировал он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, по состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы.
Как сообщалось, в настоящее время в "красной" зоне карантина находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.
Киев вскоре также может перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в столице загружены уже 70% больничных коек во больных коронавирусом.