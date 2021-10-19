Локдаун готовятся ввести еще в 4 областях Украины: какие регионы в опасности

Локдаун готовятся ввести еще в 4 областях Украины: какие регионы в опасности

"Красная" зона карантина в Украине может расшириться.

В Украине к уже пяти "красных" областям могут добавиться еще четыре региона. Усилить ограничения там могут уже на этой неделе.

Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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По его словам, войти в "красную" зону могут Житомирская, Сумская, Луганская и Харьковская области. Например, именно Харьковщина периодически показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее его пока удается сбивать.

"Уже 5 регионов пошло к красному уровню эпидопасности, еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", — прокомментировал он.

Новая волна COVID-19: уже 5 областей в красной зоне

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