Локдаун в Украине: в СНБО рассказали о планах потенциальных ограничений в регионах

Локдаун в Украине: в СНБО рассказали о планах потенциальных ограничений в регионах

Секретарь СНБО отметил личную ответственность граждан за свое здоровье.

Введение локдауна в Украине пока не рассматривается. Ограничения будут вводить территориально.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", — сообщил Данилов.



Он отметил, что ответственность за соблюдение карантинных правил лежит не только на органах местного самоуправления, а в основном на гражданах.

"Ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский понедельникам проводит большой селектор об ограничениях и ситуации с коронавирусом. По его словам, "там происходят неприятные разговоры, без стеснения в выражениях".

Украинцы могут предотвратить локдаун, а также уберечь себя от тяжелых последствий коронавируса благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее эксперт назвал дату, когда коронавирус в Украине выйдет на плато.

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