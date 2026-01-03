Ломал ли мужчина руки при побеге из ТЦК в Одесской области: военкомат прокомментировал событие

Военные ТЦК / © Цензор.нет

В социальных сетях и анонимных пабликах начала активно распространяться информация о случившемся в Овидиополе на Одесщине. Авторы сообщений утверждают, что 42-летний мужчина якобы пытался скрыться из помещения территориального центра комплектования (ТЦК), в результате чего получил тяжелые травмы, многочисленные переломы и был экстренно госпитализирован.

В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на эти сообщения, назвав их полной выдумкой.

Представители Одесского областного ТЦК и СП категорически опровергли факт инцидента. По их словам, описанные события никогда не происходили на территории Одесского районного ТЦК в Овидиополе.

«Официально сообщаем, что изложенная в соцсетях информация выдумана. Ни один гражданин не получал травм в помещениях центра, а сообщения о госпитализации в тяжелом состоянии недостоверны», — говорится в заявлении ведомства.

В ТЦК подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципов прозрачности. Там заверили, что если бы любой инцидент действительно имел место, общество получило бы официальное разъяснение и правовую оценку событий.

Военные убеждены, что распространение подобных фейков имеет целью дестабилизацию ситуации в регионе и стране в целом. Это часть информационной войны, направленной на срыв мобилизационных действий.

«Подобные информационные вбросы преследуют цель исключительно дискредитацию мобилизационных мероприятий и искусственное создание общественного напряжения», — подчеркнули в областном ТЦК.

