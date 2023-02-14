Ломать запрещено: что древние приметы говорят о хлебе и кто его может нарезать

Приметы о хлебе существовали у наших предков очень давно. Почему нельзя ломать хлеб и кто должен его резать читайте в материале ТСН.ua.

Почему не разрешается ломать хлеб

Еще во время широкого распространения на территории современной Украины язычества среди людей ходило поверье — нельзя ломать хлеб во время семейных застолий. Верили, что так сделающий человек переломит и свою судьбу. Ведь если ломать хлеб руками, то его крохи будут падать на стол и на пол. Их потом не соберешь, чтобы накормить животных или птиц. А еще было мнение, что если относиться к главному блюду на столе неуважительно — можно навлечь на себя беды и несчастья.

Народные приметы о том, кому можно резать хлеб

В этом деле наши предки не доверяли женщинам. Поэтому хлеб разрешалось нарезать только мужчинам – хозяевам дома. И не только в праздничные дни. А когда праздновали особые церковные праздники, то каравай резали только особым ножом. Хозяин дома мылся, одевался во все новое, оттачивал нож, брал его в правую руку и начинал резать с "хлебной головы" — так наши предки называли самую высокую часть каравая.

А в отдельных регионах бытовал еще более сложный обычай. Перед тем, как нарезать хлеб для членов семьи или гостей, хозяин босой выходил на улицу, вставал в лучах восходящего солнца, затем проходил по росе и только после этого мог начинать важное дело. Наши предки верили, что только в таком случае все, кто съест хотя бы кусочек каравая, получат крепкое здоровье.

Что говорят народные приметы о хлебе

Ни в коем случае нельзя покупать хлеб впрок — так вы не сэкономите денег, ведь продукт быстро портится. А еще по народным поверьям, выбрасывая испорченный хлеб, можно навлечь на себя беду.

Не стоит хранить хлеб как бы, ведь это самое главное блюдо на столе. Наши предки считали, что его нужно оставлять в специальной миске (хлебнице), под которой застилали салфетку.

Не стоит сразу отрезать от буханки или батона несколько кусочков — только в случае необходимости.

Не выбрасывайте черствый хлеб. Его лучше отдать домашнему скоту. А если его нет, то из него можно приготовить гренки или сухарики.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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