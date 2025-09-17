Ломают руки и ноги: ГУР перехватило разговор окупантов о том, как наказывают бойцов за побег с фронта

Армия РФ / © Associated Press

ГУР обнародовал перехват россиян, в котором рассказывают о наказаниях в армии РФ за бегство с фронта. Так, военному, которого поймали под Мариуполем, обещают переломить руки и ноги.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР.

«Поймали пи****cа! Мало до Мариуполя не добрался. Скоро, на**уй, к вам ох****ый боец поступит, на**й. Правда, он будет со сломанными руками и ногами, например, валяться как приманка для украинских», — отмечает россиянин.

Он угрожает, что аналогичная судьба ждет каждого беглеца.

«Такая их будет с каждым, кто, сбросит пацанов на бой в бою. Мы все отсюда когда-нибудь выйдем, кто жив останется. П***а, на**й, пощады не будет», — закончил московит.

В ГУР МО Украины напомнили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее был обнародован перехват, в котором россиянин рассказывает о применении запрещенного оружия армией РФ против Украины.

Так, информацией поделился солдат 488 полка, в/ч 13121 РФ из-под Кременной Луганской области. По его словам, войска РФ используют в Украине запрещенные фосфорные боеприпасы.

«Наши фосфором еще бросают, выплюивают их там — 4 тысячи градусов! Да, эту ху*ню в телевизоре не показывают. Там даже кто в укрытии — все выгорают», — сказал захватчик.