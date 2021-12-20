Лопнули растяжки и вывернуло с корнями: в Сумской области шлепнулась главная елка

Лопнули растяжки и вывернуло с корнями: в Сумской области шлепнулась главная елка

Дерево не выдержало сильного ветра.

В Лебедине в Сумской области на землю свалилась новогодняя елка. Дерево не выдержало сильного ветра.

Об этом сообщает 0642.

Вчера, 19 декабря, в Лебедине упала новогодняя елка, стоявшая на площади Соборной. По словам городского головы Лебедина Александра Бакликова, это произошло из-за ветра.

"Сильный ветер. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и дерево упало. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше обычного", — сказал он.

Отмечается, что в результате падения никто из горожан не пострадал, частично повредились украшения и гирлянды – с той стороны, на которую упала елка.

Городской голова пообещал, что елку поднимут и установят снова, что и было сделано через несколько часов.

Напомним, что Театральной площади Мариуполя сегодня вечером, 19 декабря, сильный ветер свалил городскую елку. В сети появилось видео момента падения главной красавицы города.

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