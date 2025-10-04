ТСН в социальных сетях

Лось, эвакуированный из Ривненской области, умер, несмотря на старания ветеринаров

Сердце лося не выдержало всего пережитого.

Лось, эвакуированный из Ровенской области, умер в приюте «Дом спасенных животных». Несмотря на старания ветеринаров, спасти животное не удалось.

Об этом рассказал зоозащитник и председатель правления «Эко Захист» Орест Залипский в Facebook

«Наш лосик. Его сердце не выдержало всего, что пережило, и сегодня ночью остановилось. К огромному сожалению, чуда не произошло и эта история закончилась не так, как все надеялись и до последнего надеялись. Но теперь ему не больно, — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 29 сентября на Ровенщине грибники обнаружили лося, застрявшего в болоте. Животное спасли с помощью трактора, и, на первый взгляд, оно было невредимым и под наблюдением ветеринаров начало восстанавливаться. Однако 1 октября стало известно, что последствия длительного пребывания в болоте оказались серьезнее, чем казалось сначала, и животное нуждалось в интенсивной терапии

