- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 994
- Время на прочтение
- 2 мин
Лось, спасенный из болота в Клевани, в критическом состоянии — медики борются за его жизнь (фото)
Обессиленный лось после спасения из болота нуждается в интенсивной терапии.
Лось, которого на днях героически спасли из болота в Клевани Ровненской области, находится в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил зоозащитник Орест Залипский от имени БО БФ «Домівка врятованих тварин».
По словам волонтеров, животное максимально обессиленное и обезвоженное.
«Друзья, выходим с некоторыми обновлениями! Состояние животного очень и очень тяжелое, оно максимально обессиленное и обезвоженное! Лося мы седировали, сделали снимки рентген — переломов нет. Сейчас проводим в/в инфузию. Еще около 1.5 часа будем здесь, пока ждем разрешения на перевозку и остальную бюрократию. Боремся. Держите кулаки!!! Мы так хотим, чтобы он выжил», — говорится в сообщении.
Специалисты прилагают все усилия для стабилизации лося с применением внутривенной инфузии.
В настоящее время решается вопрос насчет перевозки животного в специализированное место, что сопровождается определенными бюрократическими процедурами.
История спасения: грибники наткнулись на «болотную ловушку»
Напомним, 29 сентября вблизи поселка Клевань в Ровненской области местные жители, собиравшие грибы в лесу, наткнулись на лося, попавшего в трясину.
Копытный великан, обессиленный борьбой, застрял в болотной ловушке. Грибники немедленно позвали на помощь егерей и лесников.
Операция по спасению оказалась сложной, но успешной: обессиленное животное достали из трясины с помощью трактора.
На тот момент казалось, что худшее позади. Ветеринар осмотрел лося и подтвердил: переломов и повреждений нет. Животное начало понемногу ходить и активно есть, находясь под наблюдением специалистов.
Однако, как стало известно сегодня, 1 октября, последствия длительного пребывания в болоте и борьбы за жизнь оказались гораздо тяжелее, чем казалось сразу. Волонтеры и неравнодушные люди искренне надеются, что интенсивная терапия поможет лосю оклематься и выжить.
Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за истории беспризорной собаки Миши, которая жила у станции метро «Теремки». Факты о животном вызвали значительный резонанс в обществе.