Лось, спасенный из болота в Клевани, в критическом состоянии — медики борются за его жизнь (фото)

Лось застрял в трясине на Ровенщине Фото: Дом спасенных животных

Реклама

Лось, которого на днях героически спасли из болота в Клевани Ровненской области, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил зоозащитник Орест Залипский от имени БО БФ «Домівка врятованих тварин».

По словам волонтеров, животное максимально обессиленное и обезвоженное.

Реклама

Спасение лося. Фото: Домівка врятованих тварин

«Друзья, выходим с некоторыми обновлениями! Состояние животного очень и очень тяжелое, оно максимально обессиленное и обезвоженное! Лося мы седировали, сделали снимки рентген — переломов нет. Сейчас проводим в/в инфузию. Еще около 1.5 часа будем здесь, пока ждем разрешения на перевозку и остальную бюрократию. Боремся. Держите кулаки!!! Мы так хотим, чтобы он выжил», — говорится в сообщении.

Фото: Домівка врятованих тварин

Специалисты прилагают все усилия для стабилизации лося с применением внутривенной инфузии.

Лось, спасенный на Ровненщине. Фото: Домівка врятованих тварин

В настоящее время решается вопрос насчет перевозки животного в специализированное место, что сопровождается определенными бюрократическими процедурами.

Спасение лося на Ровненщине Фото: Домівка врятованих тварин

История спасения: грибники наткнулись на «болотную ловушку»

Напомним, 29 сентября вблизи поселка Клевань в Ровненской области местные жители, собиравшие грибы в лесу, наткнулись на лося, попавшего в трясину.

Реклама

Копытный великан, обессиленный борьбой, застрял в болотной ловушке. Грибники немедленно позвали на помощь егерей и лесников.

Операция по спасению оказалась сложной, но успешной: обессиленное животное достали из трясины с помощью трактора.

На тот момент казалось, что худшее позади. Ветеринар осмотрел лося и подтвердил: переломов и повреждений нет. Животное начало понемногу ходить и активно есть, находясь под наблюдением специалистов.

Однако, как стало известно сегодня, 1 октября, последствия длительного пребывания в болоте и борьбы за жизнь оказались гораздо тяжелее, чем казалось сразу. Волонтеры и неравнодушные люди искренне надеются, что интенсивная терапия поможет лосю оклематься и выжить.

Реклама

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за истории беспризорной собаки Миши, которая жила у станции метро «Теремки». Факты о животном вызвали значительный резонанс в обществе.