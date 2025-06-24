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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Лосенок не пережил обстрел: животное лечили после нападения собак в Киевской области

На Киевщине погиб лось, который не выдержал стресса от ночной ракетной атаки РФ.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Лосенок. Фото: Центр спасения диких животных

Лосенок. Фото: Центр спасения диких животных

В ночь на 23 мая во время массированного обстрела России на Киевщине погиб спасенный лось. Ранее животное спасли после нападения собак, однако его сердце остановилось после взрывов.

Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Работники заведения рассказали, что во время атаки взрывной волной в Центре повыбивало окна, что вызвало панику среди животных. В результате стресса некоторые из них побились о решетки вольеров, а у спасенного лосенка остановилось сердце.

«Наш травмированный малыш, который получил свой второй шанс и вместе с нами отчаянно боролся за жизнь, не пережил очередной адской ночи. Сердечко нашего лосенка не выдержало шока и остановилось», — говорится в сообщении.

7 июня на Киевщине собаки напали на лосиху с тремя малышами. Один лось погиб на месте, другого доставили в Центр в тяжелом состоянии. Животное получило сильный удар в правый бок, имело нарушения пищеварения и критически низкий уровень глюкозы в крови. Ветеринары боролись за его жизнь более 12 дней, используя капельницы и принудительное кормление.

Эксперты отмечают, что диким животным трудно восстанавливаться после травм, особенно если у них нарушен обмен веществ из-за человеческого вмешательства или неправильного кормления.

Напомним, на взрывном устройстве в Чернобыльской зоне оставленном после российской оккупации, подорвался конь Пржевальского

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