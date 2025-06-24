- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 363
- Время на прочтение
- 1 мин
Лосенок не пережил обстрел: животное лечили после нападения собак в Киевской области
На Киевщине погиб лось, который не выдержал стресса от ночной ракетной атаки РФ.
В ночь на 23 мая во время массированного обстрела России на Киевщине погиб спасенный лось. Ранее животное спасли после нападения собак, однако его сердце остановилось после взрывов.
Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.
Работники заведения рассказали, что во время атаки взрывной волной в Центре повыбивало окна, что вызвало панику среди животных. В результате стресса некоторые из них побились о решетки вольеров, а у спасенного лосенка остановилось сердце.
«Наш травмированный малыш, который получил свой второй шанс и вместе с нами отчаянно боролся за жизнь, не пережил очередной адской ночи. Сердечко нашего лосенка не выдержало шока и остановилось», — говорится в сообщении.
7 июня на Киевщине собаки напали на лосиху с тремя малышами. Один лось погиб на месте, другого доставили в Центр в тяжелом состоянии. Животное получило сильный удар в правый бок, имело нарушения пищеварения и критически низкий уровень глюкозы в крови. Ветеринары боролись за его жизнь более 12 дней, используя капельницы и принудительное кормление.
Эксперты отмечают, что диким животным трудно восстанавливаться после травм, особенно если у них нарушен обмен веществ из-за человеческого вмешательства или неправильного кормления.
Напомним, на взрывном устройстве в Чернобыльской зоне оставленном после российской оккупации, подорвался конь Пржевальского