Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лоты тащили из мешка святого Николая: в Харьковской области определяли жеребьевкой, кому ремонтировать лифт

Дата публикации
Просмотры
287
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лоты тащили из мешка святого Николая: в Харьковской области определяли жеребьевкой, кому ремонтировать лифт

В Первомайском методом жеребьевки выбирают лифт, который отремонтируют на средства городского бюджета/Фото: Первомайский горсовет Харьковщины

Людей очень много, и у всех вопрос обеспечения лифтами стоит очень остро: в некоторых подъездах они не работают более 25 лет.

В Первомайском Харьковской области городской совет провел жеребьевку, чтобы определить 10 подъездов, где отремонтируют лифты. Победителями признали представителей домов, которые вытащили из мешка Святого Николая зеленые шарики. Всего в Первомайском нуждаются в ремонте лифты в 39 подъездах.

Об этом рассказал городской голова Николай Бакшеев в комментарии "Суспільному".

"Там нет таких, где какой-то одной детали не хватает. Требуется полная реконструкция с заменой станции, лебедки, и стоимость каждого такого объекта — около миллиона гривен", — сказал Бакшеев.

По его словам, в Первомайском решили выбрать такой формат определения лифтов, которые будут ремонтировать, потому что восстановить все 39 не могут. От каждого дома, нуждающегося в ремонте лифта, на встрече было несколько представителей.

"Это необычное для Украины решение, потому что такие решения распределяются в кабинетах. То есть, по заявлениям, пожеланиям, личным симпатиям. Людей очень много, и у всех вопрос обеспечения лифтами стоит очень остро. Лифты не работают более 25 лет", — рассказал Николай Бакшеев. .

Победителей определяли с помощью мешка Святого Николая/Фото: Николай Бакшеев / ©
Победителей определяли с помощью мешка Святого Николая/Фото: Николай Бакшеев

Напомним, в Киевской области будут восстанавливать более 1300 поврежденных в результате войны домов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
287
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация