Лоукостер Ryanair заговорил о возвращении в Украину: что требует компания

Ryanair / © Associated Press

Ирландский лоукостер Ryanair заявил, что не будет возобновлять полеты в украинские аэропорты после заключения мирного соглашения без предоставления существенных скидок на аэропортовые сборы.

Об этом сообщил генеральный директор компании Майкл О'Лири, передает Financial Times.

По его словам, Ryanair готова возобновить рейсы в Украину в течение четырех-шести недель после завершения войны и запустить около 40 маршрутов из европейских городов, перевозя до 5 миллионов пассажиров в год. В то же время, компания не намерена платить полную стоимость аэропортовых сборов.

"Если вы хотите быстрого роста и быстрого восстановления, нам нужны значительные скидки на государственные платежи", - заявил О'Лири, общаясь с инвесторами.

Ryanair уже не раз вступала в публичные конфликты с аэропортами и регуляторами, добиваясь уменьшения сборов. В прошлом году компания вела громкий спор с испанским оператором Aena по поводу стоимости обслуживания рейсов.

Авиасообщение с Украиной было полностью прекращено после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Пока остается неопределенным, когда именно полеты могут быть восстановлены. В то же время, конкурент Ryanair – авиакомпания Wizz Air – ранее заявляла о планах вернуться на украинский рынок после завершения боевых действий.

Украинское управление гражданской авиации и Международный аэропорт Борисполь пока публично не комментировали заявления Ryanair.

Напомним, в Украине снова заговорили о возможном возобновлении полетов гражданской авиации. Национальная авиакомпания Польши LOT Polish Airlines заявила о готовности возобновить регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Там отмечают, что это произойдет сразу после того, как воздушное пространство будет признано безопасным для гражданской авиации. В компании отмечают: в случае установления устойчивого мира и получения соответствующих разрешений рейсы в Киев и Львов могут быть запущены в течение примерно шести недель.