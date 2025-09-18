"Лови!": в Чернигове женщина родила под подъездом (фото)

Любовь с новорожденным сыном / © Суспільне

В Чернигове женщина родила прямо под подъездом.

Об этом сообщает «Общественное Чернигов».

Родила сына, стоя под подъездом, около пяти утра, когда на улице было +12, а роды принимала подруга. Жительница Ични Любовь Кикало приехала к своей подруге Юлии Пуц в Чернигов за две недели до даты родов. Жила у нее и ждала, чтобы поехать в роддом. Но в половине пятого утра 13 сентября женщина начала рожать. Она разбудила подругу, чтобы она отвезла ее в больницу. Но сесть в машину уже не смог — ребенок начал выходить.

Любовь Кикало вспоминает события утра 13 сентября.

«Дима говорит: „Садись в машину“. А я уже сесть не могу, я чувствую, что у меня получается ребенок. Я сказала Юле: „Лови!“ — и мы поймали Сашу».

Это все было потом, а прежде Любовь проснулась ночью от боли в животе.

«Я проснулась где-то в 1:30, у меня заболел живот. Я походила, сходила в туалет — как будто все хорошо, легла спать. Проснулась, начала будить Юлю. Понимаю, что начались схватки и схватки не с интервалом в пол часа, не так, как нужно, а очень быстро и постоянно, регулярно».

Еще в лифте, говорит женщина, она почувствовала, что стала рожать.

«Спускались в лифте, я поняла, что у меня идет сила. И пока до машины дошла, у меня уже была четвертая сила».

Подруга Юлия вспоминает: на улице еще было темно.

«И здесь Люба говорит: „У меня рождается ребенок“. Я начинаю звонить в „скорую“, говорю: „Мы здесь рожаем, быстренько нам, пожалуйста, машину“. Заявку приняли, но мы понимаем, что все мы уже не успеваем. И что делать? Я встаю на колени и понимаю, что рождается ребенок. Я ловлю спинку, ручка… И считаю о себе: одна ручка, вторая ручка, ножка одна, ножка вторая… Где голова? А у меня такой взрыв адреналина, вы просто этого не понимаете, это нужно побыть в этой шкуре. Я думаю: „Где голова?“. И тут мне приходит осознание, что голова рождается первой. Потом с другой стороны смотрю: Люба держит голову».

Юлия говорит, что после рождения малыша, они с нетерпением ожидали его первый крик.

«И я уже подаю ребенка — хух, как все… Но ведь надо, чтобы закричала. И тут малыш кричит, и мы понимаем, что все… Мы такие в ступоре… Я не понимаю, как я этого ребенка принимала, хоть бы ничего не сломала, не вывихнула… Это очень страшно. Затем где-то словно из другого мира доносится голос мужа: „Надевайте его!“. +12 на улице, мы бегом искать, во что укутать, нашли одеяло, закутали малыша».

Любовь говорит: очень сильно волновалась, чтобы с ребенком все было хорошо.

«Был страх, очень велик страх. Я не знала, как все это, я понимала, что можно травмировать ребенка, мне было страшно очень за него, чтобы все было хорошо. А потом, когда он родился, я просто стояла в шоке, у меня просто был шок. Я на него смотрела, я его целовала».

Любовь с младенцем забрала скорая / © Суспільне

Вскоре Любовь с младенцем забрала скорая и отвезла в роддом.

Любовь с новорожденным Сашей и подругой Юлей / © Суспільне

«Женщина была доставлена в нормальном состоянии, угрозы ее жизни или жизни ребенка не было. Не было кровотечения. То есть, в принципе, это произошли физиологические роды, просто вне медицинского учреждения», — рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением роддома Юлия Черкас.

Маленький Саша / © Суспільне

Сейчас Любовь с ребенком уже дома. Малыша назвали Александром, в честь дедушки.

