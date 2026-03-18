Ловушка для россиян: в ГУР рассказали об успешной операции возле Степногорска

Украинские военные отвергли россиян возле Степногорска / © Associated Press

Реклама

В феврале украинские военные провели сложную и чрезвычайно эффективную наступательную операцию на Запорожском направлении . Бойцам спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Артан» удалось перехватить инициативу в Степногорском районе и существенно ограничить наступательные возможности российских захватчиков.

О деталях этой спецоперации и текущей ситуации на фронте рассказал изданию «24 Канал» боец подразделения «Артан» с позывным «Свят».

Захват ключевых позиций врага

По словам военного разведчика, во время наступления украинские силы выбили врага из нескольких стратегически важных точек. Речь идет именно о тех логистических путях, которыми оккупанты пытались опрокидывать новые штурмовые группы для дальнейшего продвижения на Запорожье.

Реклама

Завладев этими рубежами, Силы обороны вместе со смежными подразделениями выстроили более плотную линию защиты. Теперь противник лишен возможности идти напролом и вынужден искать обходные маршруты. Однако все попытки врага атаковать с флангов остаются напрасными — оккупанты на этом участке фронта либо методически уничтожаются, либо попадают в плен, пополняя обменный фонд.

Лживые отчеты российского командования

Интересно, что российские командиры на местах продолжают кормить свое высшее военное руководство откровенными вымыслами. Они докладывают штабам, что их подразделения якобы продвинулись далеко за реальную линию столкновения.

Руководствуясь этой ложной информацией, российское командование постоянно бросает в «мясные штурмы» новую пехоту, даже когда шансы закрепиться на местности равны нулю. В качестве примера «Свят» привел ситуацию вокруг населенного пункта Веселянка, расположенного к северо-западу от Степногорска. Враг уже радостно отчитался о его «контроле», хотя это совершенно не соответствует действительности.

«Могу сказать, что на сегодня Степногорск, Приморское под нашим контролем. Никакого противника поверх этих населённых пунктов нет. Пока мы здесь, будем противника уничтожать. Все его попытки будут неудачными», - подчеркнул боец ГУР.

Реклама

Напомним, несмотря на попытки российского командования растянуть линию фронта и прорвать оборону ВСУ, украинские защитники демонстрируют успехи на Славянском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Армию РФ загнали в гигантскую «килзону» , а новое наступление оборачивается катастрофой.