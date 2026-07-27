Задержание агентов ФСБ / © СБУ

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Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию кровавых терактов на Харьковщине. Российские спецслужбы планировали массово отравить украинских военных на фальшивой «благотворительной» вечеринке и взорвать 10-килограммовую бомбу. В результате спецоперации задержаны два агента ФСБ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, спецоперацию по разоблачению вражеских агентов лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад.

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Начали с поджогов, а закончили попыткой массового убийства

Обоих фигурантов российские кураторы нашли через Telegram-каналы, где те искали «легкого заработка». Сначала предатели проходили проверку: снимали на видео нужные оккупантам объекты и подожгли автомобиль украинских защитников.

Убедившись в лояльности исполнителей, ФСБ поручила им реализовать более масштабный и более жестокий план.

Ловушка под видом «благотворительности»

Предатели арендовали загородный дом под Харьковом и дали объявление в местных Telegram-каналах о проведении «благотворительной тематической вечеринки». Действительно, на мероприятие откликнулись несколько десятков человек, большинство из которых были украинскими военными.

По замыслу российских спецслужб, во время вечера агенты должны были незаметно подсыпать в напитки присутствующим смертельный яд.

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10 килограммов взрывчатки и задержания с поличным

Параллельно с подготовкой к отравлению предатели готовили мощный теракт. От куратора они получили задание собрать самодельную бомбу с подрывной частью в 10 кг.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение: одного из агентов задержали прямо на улице, когда тот нес готовую бомбу в рюкзаке. А его сообщницу, жительницу Харьковщины, взяли в съемном доме — именно там она синтезировала химические составляющие для взрывчатки.

Во время обысков у них изъяли компоненты СВП и телефоны с перепиской с российским куратором.

Задержание агентов ФСБ / © СБУ

Что грозит предателям

Обоим задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд уже избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное им грозит самое суровое наказание — пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве задержан агент РФ, готовивший убийство военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем», когда он закладывал взрывчатку под авто украинского воина.

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