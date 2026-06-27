Ловушка у воды: саперы предупредили о смертельной угрозе от останков "Шахедов"

Обломки российского дрона

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Обломки сбитых «Шахедов» или других вражеских беспилотников, которые все чаще находят на украинских пляжах и у водоемов, представляют смертельную опасность. Трогать их или пытаться рассмотреть запрещено.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» предупредил тренер по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Резниченко.

По его словам, такие объекты коварны по двум причинам:

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Взрывная угроза: они часто содержат неразорвавшиеся части боеприпасов, которые могут сдетонировать от малейшего прикосновения.

Химическая опасность: осколки могут быть покрыты потенциально опасными веществами, происхождение которых невозможно определить на месте.

Эксперт отметил, что уже зафиксированы случаи, когда отдыхающие пытались своими силами извлечь обломки БпЛА прямо из воды. Специалист отмечает: делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах.

Что делать в случае обнаружения обломков:

Не приближайтесь к объекту и отойти на безопасное расстояние (не менее 100 метров). По возможности предупредить других людей. Немедленно сообщить о находке экстренной службы (101 или 102).

Напомним, в Одессе на пляже на днях погибла 26-летняя туристка из Киева. Ее убил обломок русского дрона.

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