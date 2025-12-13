"Ловушка" в Купянске: Портников объяснил, как ВСУ взломали большую игру Путина и Трампа

Виталий Портников объяснил последствия успеха ВСУ в Купянске

Реклама

Успешные действия Сил обороны Украины под Купянском в Харьковской области стали не только военным, но и политическим провалом Москвы. Россияне пытались захватить город, чтобы создать иллюзию своей непобедимости для новой администрации США и подготовить почву для дальнейших аннексий.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Сигнал для Вашингтона

По мнению Портникова, наступление на Купянск имело стратегическую цель — повлиять на переговоры с США.

Реклама

«Зачем россиянам Купянск? Чтобы продемонстрировать президенту Дональду Трампу, что россияне продолжают атаковать по всей линии фронта и единственным выходом для Украины капитуляция», — объясняет аналитик.

Провал этой операции рушит миф о том, что русская армия может наступать везде и всегда.

План «Харьковщина-2026»

Портников напоминает, что в 2022 году именно Купянск был временным областным центром оккупированной части Харьковщины. Путин стремился вернуть этот статус, чтобы запустить сценарий аннексии по примеру Донбасса и юга Украины.

По словам журналиста, у Кремля был «зловещий план»:

Реклама

Закрепиться в Купянске. Провести фейковый референдум в 2026 году. Объявить Харьковщину "субъектом РФ". Требовать от Украины вывести войска со всей территории области.

«Именно эти зловещие планы российского президента сорваны усилиями украинских военных», — подчеркнул Портников.

Аргумент против капитуляции

Ситуация на поле боя оказывает непосредственное влияние на позицию Белого дома. Каждое поражение россиян усложняет для Трампа продвижение идеи о том, что Украина должна отдать территории в обмен на мир.

«Создавать у американцев иллюзию, что россияне неизбежно увлекут эти территории будет все труднее. И все труднее будет американскому президенту Дональду Трампу отстаивать свои капитуляционные позиции», — считает обозреватель.

Он подытожил, что судьба войны решается не в Овальном кабинете, а на фронте. И она зависит не от желания политиков «договориться», а от способности Украины сопротивляться.

Реклама

Напомним, Силы обороны Украины полностью выбили кафиров из Купянска . Ранее Путин хвастался тем, что город якобы под контролем окупантов. По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем, операция длилась фактически пол года.