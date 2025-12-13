- Дата публикации
"Ловушка" в Купянске: Портников объяснил, как ВСУ взломали большую игру Путина и Трампа
Окружение российской группировки в Купянске имеет гораздо большие последствия, чем может показаться на первый взгляд. Украинские военные сорвали план Путина по созданию плацдарма для аннексии Харьковщины и выбили козыри из рук Трампа, склоняющего Киев к уступкам.
Успешные действия Сил обороны Украины под Купянском в Харьковской области стали не только военным, но и политическим провалом Москвы. Россияне пытались захватить город, чтобы создать иллюзию своей непобедимости для новой администрации США и подготовить почву для дальнейших аннексий.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.
Сигнал для Вашингтона
По мнению Портникова, наступление на Купянск имело стратегическую цель — повлиять на переговоры с США.
«Зачем россиянам Купянск? Чтобы продемонстрировать президенту Дональду Трампу, что россияне продолжают атаковать по всей линии фронта и единственным выходом для Украины капитуляция», — объясняет аналитик.
Провал этой операции рушит миф о том, что русская армия может наступать везде и всегда.
План «Харьковщина-2026»
Портников напоминает, что в 2022 году именно Купянск был временным областным центром оккупированной части Харьковщины. Путин стремился вернуть этот статус, чтобы запустить сценарий аннексии по примеру Донбасса и юга Украины.
По словам журналиста, у Кремля был «зловещий план»:
Закрепиться в Купянске.
Провести фейковый референдум в 2026 году.
Объявить Харьковщину "субъектом РФ".
Требовать от Украины вывести войска со всей территории области.
«Именно эти зловещие планы российского президента сорваны усилиями украинских военных», — подчеркнул Портников.
Аргумент против капитуляции
Ситуация на поле боя оказывает непосредственное влияние на позицию Белого дома. Каждое поражение россиян усложняет для Трампа продвижение идеи о том, что Украина должна отдать территории в обмен на мир.
«Создавать у американцев иллюзию, что россияне неизбежно увлекут эти территории будет все труднее. И все труднее будет американскому президенту Дональду Трампу отстаивать свои капитуляционные позиции», — считает обозреватель.
Он подытожил, что судьба войны решается не в Овальном кабинете, а на фронте. И она зависит не от желания политиков «договориться», а от способности Украины сопротивляться.
Напомним, Силы обороны Украины полностью выбили кафиров из Купянска . Ранее Путин хвастался тем, что город якобы под контролем окупантов. По словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем, операция длилась фактически пол года.