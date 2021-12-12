Ловят волны: на одном из пляжей Одессы появились серфингисты

Молодые люди в гидрокостюмах прыгают в море прямо с пирса.
В Одессе на пляже Аркадия уже несколько дней ловят волны серфингисты. В городе сейчас очень благоприятная погода для серфинга — ветреная и одновременно теплая.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что необычное для города зрелище привлекает десятки отдыхающих, которые, несмотря на опасность быть залитыми высокими волнами, фотографируют серфингистов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии провели чемпионат по серфингу для собак. Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 26 команд серфингистов-любителей и их собачек. Победу одержала собака Парафина и ее хозяин. Эта команда уже участвовала в мировых чемпионатах по серфингу для собак и даже выигрывала медали.