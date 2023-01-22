"Ложь и манипуляция": в Минобороны отреагировали на скандальный материал о закупке продовольствия для армии

Минобороны Украины отреагировало на информацию в СМИ о том, что ведомство закупает продовольствие для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах, назвав это "ложью и манипуляцией" и обещает обратиться в СБУ.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников вчера (21 января – ред.) лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о закупках услуг питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ДБР", — говорится в сообщении ведомства.

Министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продовольствия по завышенным ценам. Ведомство подчеркнуло, что у них нулевая толерантность к коррупции.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вызывает на заседание руководство Министерства обороны в связи со скандалом с закупками продуктов для украинских военных по завышенной цене, сообщила 21 января в Фейсбуке заместитель председателя комитета Марианна Безуглая.

Также в комментариях к посту она проинформировала, что заседание должно состояться в закрытом режиме в ближайшее время.

Напомним, издание Зеркало недели утверждает, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, ссылаясь на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

Журналисты пишут об этом, имея копию сделки стоимостью более 13 миллиардов гривен. Документ одобрен Министерством обороны 23 декабря 2022 года и предусматривает услуги организации питания 2023 года воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, утверждает издание.

Издание сравнило цены по сделке с ценами в сети "Сильпо" в спальном районе Киева. Яйца оборонное ведомство закупает по 17 гривен за штуку, когда розничная цена в магазине составляет около 7 гривен за штуку. Также более чем вдвое переоценен картофель — 22 гривны за килограмм (по сравнению с 8-9 гривнами в магазине). Куриное бедро для военных оценено в 120 гривен за килограмм, магазинная цена – 80 гривен.

170 гривен за яйца: Минобороны в беде из-за закупки продуктов для ВСУ

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