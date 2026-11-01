«Ложь убивает»: Филатов эмоционально прокомментировал ситуацию с обесточиванием Днепра

После атаки РФ был масштабный блекаут в Днепре / © Associated Press

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Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал коммуникацию органов власти после российского удара по железнодорожному вокзалу города. Он заявил, что чиновники пытаются перекладывать ответственность друг на друга и не говорят всей правды.

Об этом написал в своем сообщении в соцсетях.

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«То же и с постоянной опрокидыванием ответственности. У государственной власти – на местное самоуправление. У местного самоуправления – на военные администрации. У военных администраций – на профильные ведомства. И дальше в том же духе. Бесконечные хороводы пустых проверок… Сочинение новых требований, вообще оторванных от реальности…. Междоусобная щипка и обвинение в том, кто виноват больше… Пожалуйста. Заканчивайте свой «пиар непричастности», – отметил он.

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По его словам, Днепр и область работают над формированием единой информационной политики без излишней активности в соцсетях и взаимных обвинениях.

Впоследствии Филатов написал еще одно сообщение , в котором поблагодарил энергетики и коммунальщиков.

«Во-первых, я хочу извиниться. Хотя я ни в чем не виноват. Но я хочу извиниться за то, что десятки тысяч человек сидели без света и воды. Это – моя работа. Иногда даже тогда, когда ты не управляешь государственным Укрэнерго и частным ДТЭК», — добавил мэр.

Мэр Днепра сообщил, что хотя почти весь город сейчас со светом и водой, однако есть единичные случаи, когда отдельные дома не имеют электроснабжения.

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«Я бы очень хотел, чтобы мы с военной администрацией разобрались, кто, когда и как врал все эти дни, «что все будет хорошо уже сейчас/час/завтра». Ибо если ответственные лица сразу говорили бы правду, то мы и все другие службы, реагировали бы совсем по другому…. Потому что ложь убивает», - написал Филатов.

Как комментируют в ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что почти 100 тысяч жителей Днепропетровщины остаются без света . Речь идет о потребителях в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Россия продолжала избивать по энергетике области. Новые удары повлекли за собой повторные обесточивания.

Однако энергетики вернули свет почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, обесточенным из-за вражеских атак накануне. Остается заживить еще несколько тысяч абонентов. В Днепре полностью восстановили водоснабжение. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что масштабный блекаут в Днепре произошел после ночной атаки российской 30 октября. Из-за обесточения более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах остановился весь электротранспорт, а насосные станции водоснабжения и водоотвода перевели на резервное питание. Блэкаут также усложнил работу городской инфраструктуры.

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Ночью 31 октября Россия атаковала два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них энергетики перед этим почти двое суток восстанавливали. Из-за повторного повреждения оборудования значительная часть Днепра и Каменского снова осталась без света . Восстановление электроснабжения в Днепре осложняется из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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