"Ложат батальонами": руководитель ТЦК жестко о проблемах в ВСУ и с мобилизацией

Юрий Ковалюк. Фото Армия.Информ

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Руководитель Радивиловского РТЦК (Ровенская область) Юрий Ковалюк откровенно рассказал о недостатках в мобилизации, моральной усталости и проблеме халатного отношения к «человеческому ресурсу» в ВСУ.

Интервью с подполковником Юрием Ковалюком (позывной «Лис») публикует издание «Четверта влада».

Почему не на боевой должности

Ковалюк откровенно рассказывает, что бы с радостью пошел на должность замкобрига. Потому что служить в должности комбата не позволяет состояние здоровья и возраст — офицеру уже 57 лет. «Лис» объясняет, что просто физически не «вытянет».

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Не «положил» людей — снимают, «положил» — дают орден

«Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они «ложат» батальонами. Прямо с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он намного меньше, чем у «м*скалей, и бездумно ложили батальонами… Ну вот сейчас выплывет Бахмут, Бахмут выплывет. В Бахмуте у меня за неполный месяц 24 человека — „двести“ (погибшие. — Ред.). 17 человек я не смог забрать, потому что положил бы еще 30 и не забрал бы. И 111 человек, включая меня, — „триста“ (ранены. — Ред.). Я был с личным составом на позициях и выходил как последний единственный комбат в бригаде, который вел стрелковый бой», — рассказывает Ковалюк.

Офицер считает, что на первый год полномасштабного вторжения ВСУ не рассчитали свой человеческий ресурс.

«Это видите, больше штабная линия. Просто сейчас таковы в армии условия. Сейчас, видите ли, не положил людей — все снимают с должности. Положил на тебе значок Богдана Хмельницкого», — шокировал заявлением Ковалюк.

«Самая система такова, понимаете. Ее нужно менять. 2025 год показал: все патриоты ушли, а их фактически тупыми действиями уничтожили. Сейчас патриотов уже нет», — размышляет военный.

Зять пропал в Бахмуте, а дочь служит в ВСУ

У главы ТЦК зять пропал без вести два года назад в Бахмуте. «Я выходил из Бахмута, а он зашел туда. Буквально полчаса и могли встретиться. Дочь уже второй год ждет», — говорит военный.

По его словам, дочь сейчас работает в Ровенском ТЦК, а до этого служила простым солдатом в разведкате.

Он признается, что своего сына, которому 22 года, не пустит в армию.

Проблема мобилизации

Глава ТЦК признает, что большинство мужчин, которых сейчас мобилизуют, вряд ли будут эффективно воевать.

«Ну и сам процесс этот: ездить забирать людей. Вот я смотрю… Какая сейчас терминология? Человеческий мобилизационный ресурс. Смотрю глазами командира. То, что мы призываем, то из десяти 1-2, кто будет воевать, а остальные или сдаемся в первом бою, или СЗЧ», — говорит Ковалюк.

«Стыдно людям в глаза смотреть»

Офицер подчеркивает, что работа в ТЦК — это не его. По его словам, самое тяжелое «в этой ТЦКшной работе» это, когда приходят мамы, жены погибших или без вести пропавших военных. Глава ТЦК признает, что к таким людям нередко безразлично относятся в военных частях, где служили их родные.

«Это такое отношение в частях. Например, пограничник, о нем четыре месяца не было извещений ничего, хотя знали, что… Когда начали поднимать этот вопрос, то прислали уведомление, что пропавший без вести. Тоже одна мама приходила, говорит, сын не выходит 50 дней на связь. Обратились в часть, говорят, что все нормально, он на позициях. И здесь через три дня присылают уведомления о без вести пропавшем», — рассказывает Ковалюк.

Глава ТЦК признается, что на прощание с погибшими военными пытается не ходить.

Юрий Ковалюк (слева). Фото с сайта 4vlada.

«Реально, да, сложно. Просто знаете, как совесть… Там погиб солдат, а ты подполковник. Ты жив, а (его — Ред.) нет. Стыдно в глаза смотреть. Хотя я старался все время на батальонах, зря людей не… Просто уже морально устаю от того, от тех потерь, от всего», — подытожил свой откровенный рассказ Юрий Ковалюк.

Что известно о Юрии Ковалюке

«Четверта влада» сообщает, что Юрий Ковалюк с 2014-го по 2019-й находился на передовой на боевых должностях.

В 2017 году его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.

После полномасштабного вторжения с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны.

В 2025-м стал начальником ТЦК в Радивилове Ровенской области.

Ранее руководитель военкомата из Запорожской области заявил, что «воевать легче, чем работать в ТЦК».

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