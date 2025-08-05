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Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны: какие последствия
В результате удара по Лозовой ранены, среди них — двое детей.
Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны.
Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский в Telegram.
По словам мэра, около 03:16 РФ избивала по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей.
«Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении. Это пока вся информация, которую можем предоставить» , — написал Зеленский.
Отмена поездов и изменение маршрутов
В Лозовой временно закрыт железнодорожный вокзал: произойдут изменения в движении пригородных поездов, сообщили в городском совете и Укрзализниці.
В частности, отменяются поезда:
№6852 Дубово-Харьков-Пассажирский;
№6414 Харьков-Пассажирский-Лозовая.
Измененным маршрутом будут курсировать:
№6651/6573 Орилька-Полтава-Южная (вместо Лозовая-Полтава-Южная);
№6512 Лимановка-Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая-Харьков-Пассажирский).
Напомним, войска РФ штурмовали КПП «Гоптовка» на границе Харьковщины и России, но были отброшены ВСУ.