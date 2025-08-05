Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны: какие последствия

Город Лозовая после обстрела / © Facebook/Полиция Харьковщины

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Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала войны.

Об этом сообщил городской голова Сергей Зеленский в Telegram.

По словам мэра, около 03:16 РФ избивала по Лозовой: есть раненые, среди которых двое детей.

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«Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности, Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении. Это пока вся информация, которую можем предоставить» , — написал Зеленский.

Отмена поездов и изменение маршрутов

В Лозовой временно закрыт железнодорожный вокзал: произойдут изменения в движении пригородных поездов, сообщили в городском совете и Укрзализниці.

В частности, отменяются поезда:

№6852 Дубово-Харьков-Пассажирский;

№6414 Харьков-Пассажирский-Лозовая.

Измененным маршрутом будут курсировать:

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№6651/6573 Орилька-Полтава-Южная (вместо Лозовая-Полтава-Южная);

№6512 Лимановка-Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая-Харьков-Пассажирский).

Напомним, войска РФ штурмовали КПП «Гоптовка» на границе Харьковщины и России, но были отброшены ВСУ.