Лозовую на Харьковщине и Запорожье соединит пригородный поезд

"Укрзализныця" запустила поезд в Лозовую в Харьковской области.
С 3 октября будет курсировать пригородный поезд сообщением Запорожье – Лозовая – Запорожье.
Об этом сообщили в Приднепровской железной дороге.
Из Запорожья поезд №6535/6536 будет ехать в 08:00 со станции "Запорожье II". В Лозовую будет прибывать в 12:17.
В обратном направлении поезд №6537/6538 будет отправляться из Лозовой в 12:51. Он будет прибывать в Запорожье в 17:00.
Напомним, утром 15 сентября первый рейс отправился в освободившуюся Балаклею. Затем "Укрзализныця" увеличила количество поездов в этом направлении. От Харькова вместо одного рельсового автобуса Pesa от 24 сентября будут курсировать сразу два.
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