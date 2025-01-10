Лубинец предлагает новые штрафы за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним: подробности

Действующие размеры штрафов непропорциональны вреду, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Верховную Раду усилить ответственность за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Штрафы могут возрасти до 3000-15000 необлагаемых налогом минимумов..

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

По информации Нацполиции, с 1 января по 30 октября 2024 составили 2 655 административных протоколов по факту продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий.

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По словам Лубинца, это может свидетельствовать о недостаточных ограничениях и уровне ответственности продавцов в этой сфере.

"Обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с инициативой усилить ответственность за продажу алкогольных и табачных изделий детям", – отметил Любинец.

Он подчеркнул, что любое стремление заработать на детях и вред их здоровью нуждаются в надлежащей ответственности и предложил внести изменения в законодательство, установив штрафы от 3000 до 15 000 необлагаемых налогом минимумов (от 51 тыс. до 255 тыс. грн) за продажу указанных товаров детям.

"Так, за соответствующие действия, продавец может быть оштрафован на 400-800 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 6 800-13 600 грн. Действующие размеры штрафов являются непропорциональными ущербу, который продажа этих товаров может нанести здоровью детей", — подытожил Омбудсмен.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11024, запрещающий джипинг на территориях природно-заповедного фонда.

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