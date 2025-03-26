Лубинец: нарушения прав человека со стороны ТЦК приобрели массовый характер

Омбудсмен подчеркнул, что системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.

Об этом он написал в соцсетях.

"Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства", — отметил омбудсмен.

Случаи злоупотреблений

Лубинец назвал наиболее "вопиющие случаи":

Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Имеющиеся ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу.

Сбивание людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда работники ТЦК и СП умышленно приводят к ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.

Нарушение права на защиту и правовые гарантии

Лишение права на правовую защиту. Работники ТЦК и СП не допускают адвокатов к задержанным, препятствуя им воспользоваться своими законными правами.

Сокрытие информации о задержанных гражданах.

Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных, что является прямым нарушением прав человека.

Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан.

Принудительное подписание документов.

Есть многочисленные свидетельства о том, что людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий, утверждает Лубинец.

Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, имеющим законные основания для отсрочки или вообще не подлежащих мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.п.).

"Системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", – подытожил Лубинец.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина выстрелил в ногу военному ТЦК.

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