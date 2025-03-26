Лубинец: нарушения прав человека со стороны ТЦК приобрели массовый характер

Омбудсмен подчеркнул, что системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.
Об этом он написал в соцсетях.
"Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства", — отметил омбудсмен.
Случаи злоупотреблений
Лубинец назвал наиболее "вопиющие случаи":
- Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Имеющиеся ситуации, когда группы людей силой задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу.
- Сбивание людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда работники ТЦК и СП умышленно приводят к ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.
Нарушение права на защиту и правовые гарантии
- Лишение права на правовую защиту. Работники ТЦК и СП не допускают адвокатов к задержанным, препятствуя им воспользоваться своими законными правами.
- Сокрытие информации о задержанных гражданах.
Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных, что является прямым нарушением прав человека.
- Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека.
Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан.
- Принудительное подписание документов.
Есть многочисленные свидетельства о том, что людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий, утверждает Лубинец.
- Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, имеющим законные основания для отсрочки или вообще не подлежащих мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.п.).
"Системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", – подытожил Лубинец.
Ранее сообщалось, что в Кременчуге мужчина выстрелил в ногу военному ТЦК.
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