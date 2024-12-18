Лубинец ответил, в каком регионе Украины больше всего жалуются на работу ТЦК и СП

Больше всего жалоб на ТЦК поступает с Закарпатья.
В 2024 году на действия представителей ТЦК и СП поступило около 4 тысяч обращений граждан, которые считают их действия неправомерными.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".
"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", — отметил омбудсмен
Наибольшее количество жалоб, по словам Лубинца, поступает с Закарпатья.
"По моему мнению, все зависит от областного руководителя ТЦК — насколько это профессиональный человек, смог ли он построить работу так, чтобы и мобилизация проводилась, и права человека не нарушались, а если такое случается, то чтобы максимально быстро такие ситуации решались", — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Напомним, ранее омбудсмен заявил об уменьшении случаев "физической бусификации"
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