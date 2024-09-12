Лубинец сделал заявление о количестве депортированных украинских детей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что никто не узнает количество депортированных детей без механизма получения информации от РФ.

Россия, по официальным данным, незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей, однако на самом деле никто не знает реальной возможной цифры и установить ее невозможно, пока не будет действенного официального механизма получения такой информации со стороны РФ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Интерфакс-Украина".

"Я называю цифру 19 тысяч 546 украинских детей (депортированных РФ – ред.) со ссылкой на специально созданный вебпортал "Дети войны". Там эта цифра официально указана. Что касается возможной реальной цифры, на самом деле ее не знает никто", – сказал омбудсмен на 4 Саммите первых леди и джентельменов.

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Омбудсмен добавил, что, по имеющимся данным, в августе РФ отправила из временно оккупированной части Херсонской области более тысячи украинских детей на так называемое оздоровление в российский регион Кабардино-Балкария и неизвестно, сколько их вернутся оттуда.

"Поэтому сколько может составлять эта цифра (депортированных детей – ред.) на самом деле никто не знает, пока у нас не будет действенного официального механизма получения такой информации со стороны РФ. Это должны делать международные организации, ООН, Международный комитет Красного Креста. Я использовал все эти возможности, обращался напрямую к верховному комиссару, к комиссару по делам беженцев, к ООН. К сожалению, никакого ответа официального с цифрами, с подтвержденными украинскими детьми я не получил", – отметил Лубинец.

Напомним, тяжелораненый воин вернул из России своего брата, которого принудительно вывезла тетя.

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