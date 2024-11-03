Лубинец требует списки военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть

Украина придерживается Женевских конвенций и международного гуманитарного права.
РФ тормозит процессы обмена военнопленными, используя его в качестве метода влияния на украинское общество.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Как омбудсман Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которые РФ срочно готова вернуть", — написал Лубинец.
По его словам, недавно российская сторона заявила о том, что Украина якобы не дает согласия, чтобы забрать своих военнопленных. Именно поэтому уполномоченный ВРУ по правам человека обратился к своей российской коллеге, чтобы получить эти списки с гражданами Украины.
Омбудсман подчеркнул, что Украина всегда готова принимать все списки и всех граждан.
"Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право! Обычно же тормозит эти процессы РФ. И использует это как метод влияния на украинское общество!" – подчеркнул Лубинец.
Напомним, в результате работы Координационного штаба по обращению с военнопленными по поручению президента Украины из вражеского плена 18 октября удалось освободить еще 95 украинских защитников.
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