Лубинец высказал наибольшую претензию к МККК – подробности

МККК должно быть объективным: говорить о том, что Украина выполняет необходимые доктрины в отношении пленных и что их не выполняют россияне.

Среди вопросов, которые существуют в Украине в Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, то, что туда официально входит российский Красный Крест, который, как официально признано, принимал участие в незаконной депортации украинских детей. И самая большая претензия у Офиса омбудсмена именно к МККК.

Об этом шла речь во время пресс-конференции уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, сообщает "Укринформ".

К Национальному обществу Красного Креста Украины у Офиса омбудсмена претензий нет.

“По Красному Кресту, этих организаций есть три. Национальный Красный Крест – у нас к ним точно нет не то что претензий, а только благодарность. Это Национальное общество Красного Креста Украины. Вторая организация – это Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, включающая все национальные общества. И к этой организации у нас есть куча претензий”, — сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека объяснил, что национальный Красный Крест РФ, например, участвовал в незаконной депортации украинских детей.

"У нас признано и подтверждено, что в нарушение устава Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца они закрыли глаза на то, что российский Красный Крест украл имущество украинского Красного Креста в Крыму и публично им пользуется. И никакой реакции мы от них не можем добиться", – заявил омбудсмен.

Лубинец заявил, что самая большая претензия у Офиса омбудсмена – к МККК.

«Ибо, если они говорят, что их не допускают россияне, мы им говорим: «Где вы об этом написали или зафиксировали?». Если этого нет — то они соглашаются, что россияне все выполняют… Каждый месяц военнопленные украинской армии имеют право на переписку, получение посылок, получение медпомощи. Тяжелораненые и тяжелобольные должны репатриироваться без всяких условий в Украине. Но все это не происходит”, – заявил он.

Омбудсмен высказал мнение, что их нейтральность не должна прикрывать их неэффективность, и МККК должна быть объективной: говорить о том, что Украина выполняет необходимые документы в отношении пленных и что их не выполняют россияне.

Напомним, россияне, вероятно , в очередной раз расстреляли двух безоружных украинских бойцов. Об этом также омбудсман Дмитрий Лубинец.

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