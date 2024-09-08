Лубинец заявил, что Красный Крест занял позу "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных

Случаи с расстрелом украинских пленных в последнее время участились.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест продолжает показывать позицию "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных российскими захватчиками.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Он заявил, что случаи с расстрелом украинских пленных в последнее время участились.
"Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", – говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что публичные казни украинских военнопленных являются военными преступлениями и Украина требует немедленной реакции от международного сообщества, в частности, новых ордеров на арест для преступников от МКС.
"МККК продолжает показывать позицию "страуса" — организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", — подчеркнул Лубинец.
Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест делает все, чтобы защитить свой российский филиал.
Кроме того, мы ранее информировали, что псковские десантники инсценировали казнь пленных украинцев.
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