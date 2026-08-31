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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Лубинец назвал главные провалы ветеранской политики

Количество обращений ветеранов и их семей по поводу нарушения их прав ежегодно растет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

Среди основных проблем, с которыми обращаются ветераны и их семьи — назначение и выплата единовременной денежной помощи из-за ранений.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, эти проблемы возникают вне зависимости от конкретной воинской части или места службы и не связаны с действиями отдельных должностных лиц.

«Иногда такое впечатление, что вопрос ветеранов — не вопрос номер один для многих в этом государстве. И это кардинальная проблема», — подчеркнул Лубинец.

Напомним, профильный комитет Рады поддержал законопроект №15267, предлагающий отойти от выплат «по статусу» и назначать раненым защитникам ежемесячное пособие в размере 80% или 100% от средней зарплаты в зависимости от процента потери трудоспособности.

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