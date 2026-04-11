Лубинец объяснил, чем особенный сегодняшний обмен пленными

Удалось освободить 25 офицеров / © Владимир Зеленский

Сегодня, 11 апреля, 175 военных и 7 гражданских вернулись домой из российской неволи. Особенность этого обмена — подавляющее большинство освобожденных содержались в неволе с 2022 года.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Относительно военных:

Это большое количество защитников Мариуполя, а также защитники Донбасса, Луганщины, Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

«Это воины НГУ, ГПСУ, ВСУ, ТРО, ДШВ, мотопехотных и механизированных войск. Возвращены 28 офицеров, которые сбыли в плену с 2022 года. Самому старшему освобожденному военному — 63 года, самому младшему — 21 год», — отметил он.

По его данным, есть попавшие в плен в первый день полномасштабного вторжения. Также 27 военных попали в плен ровно 4 года назад.

Относительно гражданских:

Это молодые парни, преимущественно 2000-х годов рождения, которых оккупанты похитили на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине, Донбасе. Все они незаконно удерживались с 2022 года.

«Возвращенные домой имеют тяжелое состояние здоровья, травмы, подавленное психологическое состояние», — добавил он.

«Наши воины защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на донецком, луганском, харьковском, херсонском, запорожском, сумском, киевском, курском направлениях», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.