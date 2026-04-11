Лубинец объяснил, чем особенный сегодняшний обмен пленными
Старшему освобожденному воину — 63 года, самому младшему — 21.
Сегодня, 11 апреля, 175 военных и 7 гражданских вернулись домой из российской неволи. Особенность этого обмена — подавляющее большинство освобожденных содержались в неволе с 2022 года.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.
Относительно военных:
Это большое количество защитников Мариуполя, а также защитники Донбасса, Луганщины, Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.
«Это воины НГУ, ГПСУ, ВСУ, ТРО, ДШВ, мотопехотных и механизированных войск. Возвращены 28 офицеров, которые сбыли в плену с 2022 года. Самому старшему освобожденному военному — 63 года, самому младшему — 21 год», — отметил он.
По его данным, есть попавшие в плен в первый день полномасштабного вторжения. Также 27 военных попали в плен ровно 4 года назад.
Относительно гражданских:
Это молодые парни, преимущественно 2000-х годов рождения, которых оккупанты похитили на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине, Донбасе. Все они незаконно удерживались с 2022 года.
«Возвращенные домой имеют тяжелое состояние здоровья, травмы, подавленное психологическое состояние», — добавил он.
Обмен пленными 11 апреля 2026
Состоялся обмен военнопленными между Украиной и РФ. Удалось вернуть 175 военных и семеро гражданских.
«Наши воины защищали Украину по разным направлениям: в Мариуполе, на ЧАЭС, на донецком, луганском, харьковском, херсонском, запорожском, сумском, киевском, курском направлениях», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.