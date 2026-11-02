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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Лубинец объяснил, что будет с людьми, оставшимися в Олешках

Стороны пытаются сохранить наработанный механизм для регулярной помощи населению, остающемуся в зоне гуманитарной катастрофы.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © Getty Images

Граждане, принявшие решение остаться во временно оккупированных Олешках, будут обеспечены гуманитарной помощью.

О результатах спецоперации во время пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«То есть наша задача с российской стороной, чтобы подобная доставка гуманитарной помощи стала системной. Мы об этом договорились. Мы уже сейчас ведем коммуникацию, как это сделать… не реже одного раза в месяц. Чтобы действительно все, что нужно для выживания граждан, которые приняли решение остаться в Олешках, чтобы они имели хоть какие-то элементарные вещи», — сказал он.

Эвакуация из Олешков — что известно

В Олешках Херсонской области, находящихся под российским контролем, за последние несколько месяцев сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе.

Город находился под постоянными обстрелами, а оставить его было практически невозможно, поскольку большинство дорог заминировано. В городе почти нет света, не работает водоснабжение, а последний продуктовый магазин закрылся еще зимой.

23 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что договорилась о временном прекращении боевых действий между Украиной и Россией в Олешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию граждан через специально определенный безопасный коридор.

31 октября украинцы из Олешков пересекли белорусско-украинскую границу на Черниговщине. Их вывезли из оккупированного россиянами города. Сначала их везли автобусами в российскую Анапу, оттуда самолетами — в Беларусь, а затем — автобусами в Украину.

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