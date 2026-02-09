Лубинец объяснил, куда исчезают записи из нагрудных камер ТЦК

Бум «сломанных» боди-камер в ТЦК: что предлагает Лубинец / © ТСН.ua

Многие военные ТЦК из групп оповещения, осуществляющие мобилизационные мероприятия, игнорируют требование носить боди-камеры.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, рассказывая о нарушениях со стороны работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

«По состоянию на сегодняшний день, могу сегодня официально проинформировать уважаемых народных депутатов, что точно не все группы оповещения имеют эти боды-камеры», — отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, когда Офис Уполномоченного по правам человека начинает разбираться в конкретных случаях, то всегда спрашивает, были ли боди-камеры на работниках ТЦК.

И, как правило, в ответ слышат, что боди-камеры либо не работали, либо отсутствовали из-за недостаточного финансирования и что-то подобное.

«Поэтому я могу сказать, что сейчас точно не распространенное явление — боди-камеры. Пользуясь случаем, я прошу, чтобы вы как народные депутаты в качестве одного из предложений срочно требовали от соответствующих структур обязательное физическое нахождение боди-камер включенными, а если нет видео с тех боди-камер, то автоматически засчитывались слова со стороны граждан Украины, а не наоборот», — говорит омбудсмен.

В качестве примера он привел Нацполицию, где гораздо более ответственно относятся к боди-камерам.

Напомним, Дмитрий Лубинец заявил о массовых нарушениях со стороны работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий и резком росте количества жалоб от граждан.